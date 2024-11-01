La OCDE anuncia un acuerdo global para la aplicación de un impuesto mínimo a las multinacionales que excluye a EEUU

Más de 145 países y jurisdicciones han dado su visto bueno para las reglas de aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales que se lleva años negociando y que incluyen un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera del dispositivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que anunció este lunes el acuerdo, lo presentó en un comunicado como una “solución yuxtapuesta” que supone “un gran compromiso político y técnico que sentará las bases
Eso deriva de un compromiso alcanzado a finales de junio de 2025 por los países del G7 (y criticado entonces por España) por el que se permite mantener a Estados Unidos su régimen sobre los beneficios obtenidos por sus multinacionales en el extranjero, que no se corresponde con la lógica que se había instaurado en la negociación de la OCDE sobre un impuesto mínimo mundial.
En su comunicado, recogido por la agencia EFE, la OCDE habla de “la instauración de nuevos regímenes de protección para los grupos multinacionales cuya casa matriz esté situada en una jurisdicción elegible que cumple criterios de imposición mínima”.
