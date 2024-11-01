edición general
La OCDE anuncia un acuerdo global para la aplicación de un impuesto mínimo a las multinacionales que excluye a EEUU

Más de 145 países y jurisdicciones han dado su visto bueno para las reglas de aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales que se lleva años negociando y que incluyen un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera del dispositivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que anunció este lunes el acuerdo, lo presentó en un comunicado como una “solución yuxtapuesta” que supone “un gran compromiso político y técnico que sentará las bases

Pablosky #1 Pablosky *
Pues para eso mejor no hagamos nada, estaríamos regalando competitividad a las americanas.
10
Herumel #3 Herumel
#1 Viva el libre mercado, carajo....
1
javibaz #4 javibaz
#1 si quieren operar fuera desu país a pagar y si no quieren, sanción ejemplar.
0
Ishkar #8 Ishkar
#1 Si se hace bien, teóricamente no, ya que estas multinacional pagarían el impuesto donde operan. Simplemente en EEUU no pagarían ni las multinacionales locales ni las externas.
0
#9 Pivorexico
#8 Con "hacerlo bien " entiendo que te refieres a no usar los dientes , tragar y nada de escupir .
0
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

Eso deriva de un compromiso alcanzado a finales de junio de 2025 por los países del G7 (y criticado entonces por España) por el que se permite mantener a Estados Unidos su régimen sobre los beneficios obtenidos por sus multinacionales en el extranjero, que no se corresponde con la lógica que se había instaurado en la negociación de la OCDE sobre un impuesto mínimo mundial.
2
Ishkar #11 Ishkar
#10 Eso me pasa por comentar sin leer :wall: Toda la razón, más con esta parte.

En su comunicado, recogido por la agencia EFE, la OCDE habla de “la instauración de nuevos regímenes de protección para los grupos multinacionales cuya casa matriz esté situada en una jurisdicción elegible que cumple criterios de imposición mínima”.
0
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Vamos, que las multinacionales de EEUU van a contar con otra ventaja competitiva con respecto al resto de multinacionales del mundo que les haran monopolizar el mercado.

Y de paso, con esos beneficios extras, las multinacionales del Imperio podran comprarse a la competencia.

Un plan sin fisuras...
4
#5 chavi *
Es para mear y no echar gota.....
Nos enterramos nosotros mismos.... un autoarancel, lo que faltaba.

Por cierto, dudo que la OCDE haya hecho nada de eso. La OCDE no tiene competencias para fijar impuestos de ningún tipo.
3
pepel #7 pepel
La OCDE tiene miedo de que USA la intervenga, secuestren a su presidente narcoterrorista.
1
Cehona #6 Cehona
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los EE.UU. OCDEEEUU
1
YSiguesLeyendo #13 YSiguesLeyendo
pues entonces NO ES GLOBAL, carajote!
0
#12 pirat
Nosotros, como ciudadanos, también podríamos reducir y tender a eliminar el consumo de porquería yanki.
No sé, se puede vivir sin apols, x, meta, erbenebe, amz,*,,, guguel y otros "servicios" son más difíciles por eso es tan importante tender a emanciparse de su encerrona.
(*+ teslas, harleys davisons, jeeps, burbons,,,)
0

