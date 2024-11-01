La OCDE anuncia un acuerdo global para la aplicación de un impuesto mínimo a las multinacionales que excluye a EEUU

Más de 145 países y jurisdicciones han dado su visto bueno para las reglas de aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales que se lleva años negociando y que incluyen un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera del dispositivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que anunció este lunes el acuerdo, lo presentó en un comunicado como una “solución yuxtapuesta” que supone “un gran compromiso político y técnico que sentará las bases