Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán

El pasado martes, el secretario de Estado estadounidense, Mario Rubio, declaró saber “quiénes son las partes implicadas” en el apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) y les instó a “cortar” el envío de armas, combustible y cualquier tipo de ayuda a este grupo paramilitar sudanés. No explicitó a quién se refería porque se trata de uno de sus más destacados aliados en Oriente Próximo: Emiratos Árabes Unidos.
¿Y quién es Hafter? Un señor norteamericano, entrenado por la CIA y que ahora manda sobre los campos petrolíferos de Libia. Como siempre detrás de toda la mierda está la CIA y el Mossad, que usan a los Emiratos Árabes Unidos como mamporrero/proxy . Por ejemplo los EAU a las órdenes de EE.UU./Israel invadieron territorio yemení y se lo anexionaron por la cara, y no se anexionaron cualquier cosa, se anexionaron Socotra, la isla que controla la entrada al Mar Rojo
es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_control_de_Socotra_por_los_Emiratos_Ára