Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán

Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán

El pasado martes, el secretario de Estado estadounidense, Mario Rubio, declaró saber “quiénes son las partes implicadas” en el apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) y les instó a “cortar” el envío de armas, combustible y cualquier tipo de ayuda a este grupo paramilitar sudanés. No explicitó a quién se refería porque se trata de uno de sus más destacados aliados en Oriente Próximo: Emiratos Árabes Unidos.

woody_alien #3 woody_alien
el régimen libio del comandante Hafter se ha convertido en el principal surtidor de petróleo a las RSF

¿Y quién es Hafter? Un señor norteamericano, entrenado por la CIA y que ahora manda sobre los campos petrolíferos de Libia. Como siempre detrás de toda la mierda está la CIA y el Mossad, que usan a los Emiratos Árabes Unidos como mamporrero/proxy . Por ejemplo los EAU a las órdenes de EE.UU./Israel invadieron territorio yemení y se lo anexionaron por la cara, y no se anexionaron cualquier cosa, se anexionaron Socotra, la isla que controla la entrada al Mar Rojo

#1 Pitchford
Los países que están financiando este genocidio deberían recibir una condena y un mandato de cese de actuaciones por parte de la ONU. Si no es posible por parte del maldito Consejo, al menos por parte de la Asamblea o de alguno de sus tribunales.
denocinha #2 denocinha
Sudán seguro que no
