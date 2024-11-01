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Los países bálticos cierran su espacio aéreo al primer ministro eslovaco para volar a Rusia

Los países bálticos cierran su espacio aéreo al primer ministro eslovaco para volar a Rusia

El avión gubernamental del primer ministro eslovaco, Robert Fico, no podrá sobrevolar los Estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, miembros de la UE y la OTAN, cuando vuele en dirección a Moscú, para participar en la conmemoración de la Guerra Mundial. Robert Fico pretende asistir a la celebración del 'Día de la Victoria', el próximo 9 de mayo, en Moscú

| etiquetas: estonia , letonia , lituania , robert fico , eslovenia , moscú
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Los nazis bálticos tiene mal perder.

Normal, si andan haciendo homenajes a las SS.
14 K 153
Supercinexin #21 Supercinexin
#1 Son sólo parte de las marionetas USA en Europa. Otros a quienes nadie echará de.menos, ni siquiera en Europa, cuando el Imperio caiga. Su futuro es la irrelevancia.
1 K 38
#4 fremen11
O sea que están jodiendo a un miembro de la UE que viaja a celebrar la derrota NAZI?? Lo mismo hay que democratizar a las Repúblicas bálticas
11 K 132
Spirito #8 Spirito *
#4 Creo además que están cometiendo una ilegalidad, porque como miembro de pleno derecho de la UE no le pueden impedir la libre circulación así porque sí y aún menos por cuestiones de diferencias políticas, siendo como es un mandatario.

Pero ya estamos viendo cómo los amigos de Trump se pasan las leyes por el arco del triunfo.
9 K 95
LázaroCodesal #20 LázaroCodesal
#8 Al menos no le amenazan con meterle cuatro tiros...¡¡ah no, que eso ya lo han hecho¡¡
Vaya UE mas guapa nos está quedando. #4 #5
1 K 16
#22 fremen11
#20 Es lo que tiene haber metido a los países del telón de acero en laUE
0 K 10
Asimismov #5 Asimismov
Espero que denuncie a los países bálticos que por cierto consienten los vuelos de drones ucranianos en su ataque al norte de Rusia, y no consienten un vuelo diplomático.

:shit:
4 K 69
vicvic #9 vicvic
#5#4 Es un viaje al que le ha invitado un fascista que tiene tiene una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de marzo de 2023.
2 K 32
Alfon_Dc #13 Alfon_Dc
#9
Anda! Como vuestro amigo Netanyahu...
5 K 65
#2 pozz
Me alegro, a estos colaboradores rusoplanistas hay que apretarles y putearles lo maximo que sea posible... que paguen asquerosamente caro el colaborar con los nazis rusos.
6 K 69
Escafurciao #23 Escafurciao *
#2 ¿es ironía? 8-D :shit:
0 K 8
Spirito #7 Spirito *
#_2 No veo que te enfades mucho por los golpes de estado de EEUU ni el genocidio y destrucción que patrocina el país de las libertades, ni te leí nunca criticar el sistema de reclutamiento de Zelenski ni el uso que ha dado a las farolas...

Crees que soltando esas perlitas al aire obviando los precedentes vas a convencer a nadie ya. Bueno, sí, convences a tu clan de manipuladores, a la camarilla, ya sabes tú.
5 K 64
#6 veratus_62d669b4227f8
Cuando la UE tenga que negociar con Rusia el final de las sanciones a cambio de petroleo y gas te va a dar un infarto.
4 K 56
pitercio #18 pitercio
Es parte del telón de acero que está levantando EEUU para aislar Europa en una nueva guerra fría, es decir, sin calefacción.
3 K 50
vicvic #3 vicvic
Bien hecho, además, a saber si más que celebrar la segunda guerra mundial se pone a celebrar la invasión y asesinato que hacen en Ucrania para gloria del fascista Putin.
3 K 35
LinternaGorri #19 LinternaGorri
#3 no celebran la segunda guerra mundial, celebran la derrota del nazismo
1 K 30
#10 arreglenenlacemagico
habría que hacer lo mismo con los propagandistas de aqui cordon sanitario a los nazis de aqui
2 K 23
#11 MenéameApesta
#10 Y déjame que lo adivine, los nazis no son los de vox, son los de podemos.
1 K 31
#16 arreglenenlacemagico
#11 los nazis son los nazis de Vox y los rusoplanistas alguna duda? todos unidos por su amor al kremlin
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Alfon_Dc #14 Alfon_Dc
#10
Aquí en meneame ? Baj..se montarían clones..ohh wait
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#17 arreglenenlacemagico
#14 xD tienes razon ya lo hacen pero por lo menos se les ve venir
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#15 argonitran
Hay mucho bot del fascismo ruso por aquí, pero tranquilos que nadie os cree.
4 K 18
Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
ojalá todo el que colabora con nazis pague asquerosamente caro.
Aunque lleven barras y estrellas o vayan haciendo genocidios ...o defendiendolos
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menéame