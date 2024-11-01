Los países bálticos cierran su espacio aéreo al primer ministro eslovaco para volar a Rusia

El avión gubernamental del primer ministro eslovaco, Robert Fico, no podrá sobrevolar los Estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, miembros de la UE y la OTAN, cuando vuele en dirección a Moscú, para participar en la conmemoración de la Guerra Mundial. Robert Fico pretende asistir a la celebración del 'Día de la Victoria', el próximo 9 de mayo, en Moscú
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Normal, si andan haciendo homenajes a las SS.
Pero ya estamos viendo cómo los amigos de Trump se pasan las leyes por el arco del triunfo.
Vaya UE mas guapa nos está quedando. #4 #5
Anda! Como vuestro amigo Netanyahu...
Crees que soltando esas perlitas al aire obviando los precedentes vas a convencer a nadie ya. Bueno, sí, convences a tu clan de manipuladores, a la camarilla, ya sabes tú.
Aquí en meneame ? Baj..se montarían clones..ohh wait
Aunque lleven barras y estrellas o vayan haciendo genocidios ...o defendiendolos