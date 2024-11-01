Los países bálticos cierran su espacio aéreo al primer ministro eslovaco para volar a Rusia

El avión gubernamental del primer ministro eslovaco, Robert Fico, no podrá sobrevolar los Estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, miembros de la UE y la OTAN, cuando vuele en dirección a Moscú, para participar en la conmemoración de la Guerra Mundial. Robert Fico pretende asistir a la celebración del 'Día de la Victoria', el próximo 9 de mayo, en Moscú