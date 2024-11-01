Países Bajos también gira hacia la energía nuclear

El nuevo gobierno apuesta por construir al menos cuatro nuevas centrales.

Uno de los pilares del programa es la apuesta decidida por la electrificación como principal vía para descarbonizar la industria. El documento subraya un "compromiso total con la electrificación", considerada esencial para avanzar hacia una economía más limpia y competitiva.

El acuerdo también incluye medidas dirigidas a acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Entre ellas, el compromiso de eliminar progresivamente los incentivos financieros a estas fuentes.