Países Bajos también gira hacia la energía nuclear

El nuevo gobierno apuesta por construir al menos cuatro nuevas centrales.
Uno de los pilares del programa es la apuesta decidida por la electrificación como principal vía para descarbonizar la industria. El documento subraya un "compromiso total con la electrificación", considerada esencial para avanzar hacia una economía más limpia y competitiva.
El acuerdo también incluye medidas dirigidas a acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Entre ellas, el compromiso de eliminar progresivamente los incentivos financieros a estas fuentes.
A lo mejor en 2030 ponen los cimientos de una. Y que conste que no soy anti nuclear, pero viendo el panorama actual de construcción de nuevas centrales, esto no se lo creen ni ellos.
Mientras que aquí en la ley de cambio climático lo que prohibimos es la extracción de uranio, una fuente que no emite CO2
La industria nuclear juega con las cartas marcadas, porque nunca tiene en cuenta el coste de los residuos a largo plazo.
Si tenemos en cuenta ese coste para las generaciones actuales y para las venideras, el coste no solo es prohibitivo, es inmoral.
La industria nuclear es como pedir un préstamo para irte de fiesta, y que el préstamo lo paguen tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. O sea, inmoral
Y lo que tu llamas "residuos", bien puede volver a ser procesado en gran medida y convertirse en combustible, como en Francia Por cierto.
www.dextragroup.com/es/planta-de-reprocesamiento-de-residuos-nucleares
www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/financiacion
Será más bien que no te hayas informado, porque todos los costes los tienes en Enresa y en el VII Plan General de Residuos.
Y también estaban en los 6 planes anteriores.