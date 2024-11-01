Países Bajos duplica pozos en el Mar del Norte para reducir la dependencia del gas importado

La compañía energética neerlandesa ONE-Dyas ha puesto en operación un segundo pozo en el yacimiento de gas del Mar del Norte, elevando la producción hasta 1.000 millones de metros cúbicos anuales, para reducir la dependencia del gas importado. El yacimiento se encuentra a veinte kilómetros al norte de la Isla de Schiermonnikoog, en la frontera marítima entre Países Bajos y Alemania. Dadas las actividades de perforación en marcha, ONE-Dyas prevé alcanzar su producción plena en el cuarto trimestre de 2026, antes del inicio de la temporada de