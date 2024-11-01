En Países Bajos aman la semana laboral de 4 días pero ¿realmente funciona?

Trabajar cuatro días a la semana es común en los Países Bajos desde hace años, e incluso las empresas más grandes se sumaron a esta iniciativa. Mientras tanto, el sindicato más grande del país, FNV, sigue presionando al gobierno holandés para que convierta la semana de cuatro días en la recomendación oficial. De todos modos, los empleados holandeses ya tienen derecho legal a solicitar una reducción de jornadas.
| etiquetas: trabajo , jornada laboral , empleo
Huummmmm falso. Y aquí es donde se mezcla la estadística. NO es que muchas empresas pongan por ley la jornada de 4 días a la semana. Es que muchas personas prefieren trabajar media jornada, pues a partir de 60K al mes los impuestos son bien altos (52%), y mucha gente no ve mucho beneficio en trabajar mucho más y recibir menos dinero.
Y mas… » ver todo el comentario
De hecho no parece que les vaya mal en países bajos y pagan mas que aquí.