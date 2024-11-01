edición general
4 meneos
92 clics
Paisajes de los Monegros

Paisajes de los Monegros  

Monegrino de nacimiento y enamorado de estas tierras, crece en mí una afición a la fotografía, siempre con disciplina autodidacta y realizando numerosos talleres de fotografía. Entre mediados de los años 90 y el 2014 entro a formar parte del "Círculo Fotográfico de Aragón", más tarde en la agrupación "Artemonegros" y socio de ASAFONA (Asociación Aragonesa de fotógrafos de la naturaleza). Con casi un centenar de exposiciones de fotografía entre individuales y colectivas, unas en papel (la mayoría) y otras en forma de audiovisuales...

| etiquetas: monegros , paisajes , fotografía , naturaleza
3 1 0 K 55 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 55 cultura
Deckardio #1 Deckardio
Me gusta perderme, entre otros lugares, por los andurriales de los Monegros. Y buscando información sobre los sitios en los que he estado o voy a estar, suelen aparecerme imágenes de este foro. Mi manera de agradecérselo es darle visibilidad, que además creo que merece.
0 K 18

menéame