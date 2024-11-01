edición general
3 meneos
5 clics
Page insta a regular las redes sociales "ante el aumento de los discursos violentos"

Page insta a regular las redes sociales "ante el aumento de los discursos violentos"

El líder regional ha destacado el aumento de los discursos violentos en política "para conseguir fotos".

| etiquetas: page , redes sociales , regulación , discursos violentos
2 1 0 K 31 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
pitercio #2 pitercio
Es presidente del marquesado de Castilla la Vieja pero podría ser perfectamente zoquetari de Euskaldepeñas.
1 K 18
Asimismov #3 Asimismov
#2 ¿Eres tú Federico?
1 K 29
pitercio #4 pitercio
#3 Fedeclasetrabajadora es lo que soy. Una vez leí un libro, lo pongo en negrita en mi currículum.
0 K 12
autonomator #1 autonomator
Country Door
0 K 14

menéame