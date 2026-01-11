edición general
El padre de mi hija la violó y la drogó hace más de tres años y a día de hoy sigue con su vida normal

La madre y la tía de la víctima lamentan que tras todo este tiempo aún no hay ni escrito de calificación de la Fiscalía. Blanca, nombre ficticio, ha encontrado en su hermana su mayor apoyo. Con ella se presenta en la entrevista. Y es que hace casi tres años, en febrero de 2023, el mundo se le vino abajo. «De esto una no se recupera», explica. Se enteró que el padre de su hija, del que llevaba casi dos décadas separada, la había violado, drogado y hasta grabado escenas sexuales con ella, que por aquel entonces tenía 17 años.

