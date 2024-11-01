edición general
Ozempic no solo quita el hambre, está reescribiendo el ticket del súper: adiós a los ultraprocesados y al gasto en snacks

La industria alimentaria también se ve afectada por el famoso tratamiento contra la obesidad.
Un nuevo estudio. Realizado en Dinamarca y publicado en JAMA Network Open ha puesto cifras a un fenómeno que los analistas de mercado llevaban tiempo intuyendo: estos medicamentos no solo reducen el apetito, sino que modifican estructuralmente qué compramos, cuánto gastamos y qué secciones del supermercado visitamos.

Febrero2034 #2 Febrero2034 *
La cantidad de ruido mental que te quita con la ansiedad y necesidad de comer es impresionante.

Pareces una embarazada en sus primeros meses. Empieza a darte asco las empanadillas, las pizzas de panadería. La mierda de comida te da asco.
#3 HangTheRich
#2 como hago que me receten eso?
Febrero2034 #4 Febrero2034
#3 por la seguridad social es bastante complicado.
Yo tengo seguro medico y fue ir al medico, hablar con el y me lo recetó. Es un pastizal (178€ al mes).

Pero la tranquilidad que da, volver a disfrutar de la comida, es una pasada.

Si necesitas algo. Por privado
reithor #1 reithor
Entonces el medicamento también actúa sobre el cerebro y la necesidad de recompensas, relacionada con la secreción de L-dopa... Al final servirá también contra la ludopatía
