Ozempic no solo quita el hambre, está reescribiendo el ticket del súper: adiós a los ultraprocesados y al gasto en snacks

La industria alimentaria también se ve afectada por el famoso tratamiento contra la obesidad.
Un nuevo estudio. Realizado en Dinamarca y publicado en JAMA Network Open ha puesto cifras a un fenómeno que los analistas de mercado llevaban tiempo intuyendo: estos medicamentos no solo reducen el apetito, sino que modifican estructuralmente qué compramos, cuánto gastamos y qué secciones del supermercado visitamos.
| etiquetas: ozempic , hambre , cambio , hábitos , ultraprocesados
Pareces una embarazada en sus primeros meses. Empieza a darte asco las empanadillas, las pizzas de panadería. La mierda de comida te da asco.
Yo tengo seguro medico y fue ir al medico, hablar con el y me lo recetó. Es un pastizal (178€ al mes).
Pero la tranquilidad que da, volver a disfrutar de la comida, es una pasada.
Si necesitas algo. Por privado