Ozempic no solo quita el hambre, está reescribiendo el ticket del súper: adiós a los ultraprocesados y al gasto en snacks

La industria alimentaria también se ve afectada por el famoso tratamiento contra la obesidad.

Un nuevo estudio. Realizado en Dinamarca y publicado en JAMA Network Open ha puesto cifras a un fenómeno que los analistas de mercado llevaban tiempo intuyendo: estos medicamentos no solo reducen el apetito, sino que modifican estructuralmente qué compramos, cuánto gastamos y qué secciones del supermercado visitamos.