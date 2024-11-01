Ozempic y masa muscular [ENG]

¿Los fármacos GLP-1 provocan una pérdida muscular excesiva en comparación con la pérdida de peso no farmacológica? Hay una minoría ruidosa en Internet que detesta la idea de los fármacos agonistas del receptor GLP-1 (GLP-1RA), como Ozempic y Tirzepatide. No les gusta que permitan a las personas «hacer trampa» para perder peso, que los fármacos hagan que sea «demasiado fácil» adelgazar. La idea de que las personas puedan inyectarse una simple solución a sus problemas o que un fármaco pueda ser inequívocamente bueno simplemente no les gusta...