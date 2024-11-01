edición general
4 meneos
3 clics
Otro récord para el Santander: ingresa 46.277 millones y gana 10.337 M€, un 11% más

Otro récord para el Santander: ingresa 46.277 millones y gana 10.337 M€, un 11% más

La entidad que preside Ana Botín logró una nueva plusmarca en los ingresos por comisiones, que marcaron hasta septiembre un máximo de 10.011 millones

| etiquetas: banco santander , economia , banca
4 0 0 K 37 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 37 actualidad
RoterHahn #2 RoterHahn
Pero que no se os olvide pobres trabajadores, que el estado social esta por encima de vuestras posibilidades, y que los records de ganancias de empresas privadas son justas ganancias empresariales para repartirlo entre los ilustres socios y accionistas.
0 K 16
#1 tromperri
Si sois clientes del Santander no se a que esperáis para ir a quejaros de las comisiones.
0 K 8
elmileniarismovaallegar #3 elmileniarismovaallegar
#1 Los clientes tienen la opción de cambiarse de banco...igual los que más deberían quejarse son los trabajadores, que cada vez ganan menos y con peores condiciones laborales, mientras la empresa cada año ganando más millones...
0 K 7

menéame