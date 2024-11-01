Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho

La afectada, una sevillana de 59 años, acudió a revisión en junio de 2024 en el marco del Programa de Detección Precoz de cáncer de mama, donde le encontraron "hallazgos que recomiendan ampliar el estudio". No ha vuelto a tener noticias hasta octubre de este año.
El SAS va aumentando año tras año el presupuesto, cada año un hito tras otro. Por qué no se manifiesta eso en la sanidad pública?
Porque se está manifestando en la privada. Los resultados sí están, lo que pasa es que se están buscando en el lugar equivocado. Si se invirtiera más en pública se notaría. Pero se está notando lo contrario, creo que todos imaginamos por qué.