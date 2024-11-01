edición general
Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho

La afectada, una sevillana de 59 años, acudió a revisión en junio de 2024 en el marco del Programa de Detección Precoz de cáncer de mama, donde le encontraron "hallazgos que recomiendan ampliar el estudio". No ha vuelto a tener noticias hasta octubre de este año.

camvalf
¿Negligencia? Más bien los pasos necesarios para privatizar al máximo la sanidad publica y en caso de Andalucía que Gorrilla a decidido adelantar por la derecha a la titeresa en esa privatización y ahí las barbaridades que están saliendo a la luz
2
luspagnolu
Lo triste, lo realmente triste es que no es duplicada sino un caso más. Y los que quedan por salir.
1
NPCMeneaMePersigue
Ciudanicidio
0
Antipalancas21
Estarían esperando a que se muriera, el nódulo solo.:troll:
0
pepel
Poco precoz el diagnóstico .
0
mecheroconluz
No sé si lo habré puesto ya, pero un amigo mio tuvo que operarse de un cáncer en la privada porque en la pública, después de que se lo detectaran, no le daban cita para operarle hasta dentro de un tiempo que para el caso era excesivo. La derecha provoca muerte.
0
charly-brown
Cómo que negligencia????
El SAS va aumentando año tras año el presupuesto, cada año un hito tras otro. Por qué no se manifiesta eso en la sanidad pública?
Porque se está manifestando en la privada. Los resultados sí están, lo que pasa es que se están buscando en el lugar equivocado. Si se invirtiera más en pública se notaría. Pero se está notando lo contrario, creo que todos imaginamos por qué.
0
Dexton
 media
2
camvalf
#2 soy mas partidario de esto  media
0
David82
#2 que si que si, la culpa es de los trabajadores, como siempre >:-(
0

