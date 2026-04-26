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La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: "tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada"

La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: "tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada"

En España solo el 30% jóvenes es propietario y este porcentaje no ha dejado de caer desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. Es más, este grupo de edad es el que más está sufriendo la crisis de accesibilidad, al ser el eslabón más débil por sus bajos salarios. Un joven tiene que disponer en una cuenta corriente de unos 43.480 euros de entrada y unos 21.740 aproximadamente de gastos en el mejor de los casos. Más de 65.000 euros, una cuantía no accesible para todos. De ahí que muchos tengan que recurrir a la ayuda familiar.

| etiquetas: vivienda , jóvenes , compra , ayuda
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4 comentarios
4 2 0 K 118 Vivienda
Andreham #1 Andreham
Una horita de ida y otra de vuelta de tu vida perdidas para que tu jefe pueda contar tu cabeza desde su puesto de altura.

El progreso.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
Este no es el caso más común, si tiene metro es que aún está en Madrid o en una zona accesible, hay muchísimos más que no tienen ni metro, ni cercanías y que dependen de autobuses interurbanos totalmente insuficientes para el volumen de gente que el capitalismo y la usura echan de las ciudades como Madrid, gente que llega a su casa por las tardes a las 7 o las 8 y que se han de levantar a las 4 de la mañana para tener opciones de pillar plaza en el bus, una vida cojonuda ...
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#2 Pand_
Las prioridades de vida de la gente me dejan sin palabras. De borregos.
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#3 Forestalx
Que estoy sea sentirse afortunado dice mucho ...
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menéame