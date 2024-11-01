La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles

La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea 'Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica. Según ha informado el Comando Aéreo de la OTAN en un mensaje en redes sociales, los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico lanzaron un Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai (Lituania).
| etiquetas: otan , lituania , rusia , su-24d fencer
A ver si se hunde USA pronto y nos dejamos de OTANes, de provocaciones con Putin y de chorradas, nos centramos en neutralizar a Marruecos con doblete de palo y zanahoria y acabamos ya con tanta tontería y tanto gasto de JP-8.
#5 Y avión de la OTAN no, sino que son aviones españoles, que como la líen el marrón es para España...
La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN»
[Edit] #2 Pues eso
Es algo cotidiano, lo que no dicen nuestros medios es que los occidentales han hecho exactamente lo mismo, aunque en menor grado.