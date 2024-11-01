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La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles

La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles

La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea 'Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica. Según ha informado el Comando Aéreo de la OTAN en un mensaje en redes sociales, los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico lanzaron un Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai (Lituania).

| etiquetas: otan , lituania , rusia , su-24d fencer
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8 comentarios
5 2 4 K 17 actualidad
Supercinexin #6 Supercinexin
España no pinta nada protegiendo a esos memos con quienes no compartimos ni cultura, ni intereses estratégicos, ni nada de nada, y además son cuatro gatos y todos fachas, o sea no le tienen demasiado cariño a los españoles.

A ver si se hunde USA pronto y nos dejamos de OTANes, de provocaciones con Putin y de chorradas, nos centramos en neutralizar a Marruecos con doblete de palo y zanahoria y acabamos ya con tanta tontería y tanto gasto de JP-8.
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#8 soberao *
#6 Un año un avión militar español disparó un misil "por error" en Estonia. Esa misión tiene que ser más aburrida que la trabajar en una casa cuartel de pueblo rural en pleno siglo 21. www.publico.es/internacional/espana-estonia-acuerdan-investigar-incide
#5 Y avión de la OTAN no, sino que son aviones españoles, que como la líen el marrón es para España...
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Alakrán_ #2 Alakrán_
No estaba en el espacio aéreo de Lituania.

La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN»
3 K 46
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Es curioso como cuando salen estas noticias y cuando indagas un poco ves a los rusos yendo a su bola hacia Kaliningrado, o volviendo, por espacio aéreo internacional y como son los aviones de la OTAN los que van a acosarles. Pero después es la propaganda rusa la mala :roll:

[Edit] #2 Pues eso
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placeres #7 placeres
#5 #2 Como parte del entrenamiento-obtención de información los aviones rusos se acercan a los limites de la zona lituana y dan la vuelta en el ultimo minuto, pero ya hubo que sacar los interceptores porque ya se encontrarían a distancia de ataque.

Es algo cotidiano, lo que no dicen nuestros medios es que los occidentales han hecho exactamente lo mismo, aunque en menor grado.
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obmultimedia #1 obmultimedia
La cosa ya se esta calentando demasiado.
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ruinanamas #3 ruinanamas
#1 Díselo a ABC, que le gusta que sus lectores estén todo el día calentitos.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Esto es el pan de cada día.
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menéame