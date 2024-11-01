edición general
La OTAN inicia maniobras de defensa con armas nucleares en el mar del Norte

Catorce países participan en el ejercicio 'Steadfast Noon', diseñado para reforzar la disuasión frente a Moscú

Por favor, tirad todas esas armas al mar del norte... y tirad también a quienes quieren tirarlas... y a los que las han construido y promovido.

Es la única forma de vivir en paz.
Para reforzar la disuasión nada mejor que volar un gasoducto, dejaos de maniobras nucleares, locos
