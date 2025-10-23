La OTAN despliega dos cazas españoles después de que aviones rusos invadan el espacio aéreo de Lituania

Las autoridades lituanas denunciaron este jueves que dos aeronaves rusas procedentes de la región de Kaliningrado violaron su espacio aéreo, un incidente que obligó al despegue inmediato de dos cazas españoles pertenecientes a la misión de vigilancia aérea de la OTAN. Las Fuerzas Armadas lituanas han detallado que sobre las 18.00 horas (hora local), los radares han detectado una violación del espacio aéreo en la frontera estatal, cerca de Kybartai (suroeste) por parte de un caza SU-30 que realizaba tareas de reabastecimiento en la región de Kal