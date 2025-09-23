La OTAN advierte a Rusia de que usará “toda la fuerza” tras la incursión de cazas de Moscú en cielo europeo

Dinamarca vincula la incursión de drones en su aeropuerto con los ataques híbridos en Europa. La OTAN ha advertido este martes a Rusia de que no le temblará el pulso para defender cada centímetro cuadrado de territorio aliado. Después de semanas de violaciones constantes de aviones y drones rusos del espacio aéreo de Polonia, Rumania y Estonia y en medio de las críticas sobre la eficacia de las fuerzas de disuasión de la organización.
Y la demostración la tienes en que todos los países que se metieron estos últimos años en la OTAN tampoco habían sido invadidos en los últimos 80 años.
Ese es el argumentario de la OTAN. Parcial, engañoso y manipulador. Como el payaso de Rutte y toda esa basura que hay detrás. Starmer, el alemán, Macrón napoleón... la vergüenza de Europa
Bosnia, Kosovo, Afganistán, Libia, Irak. Mali, Somalia...
barra libre a los de los "cursos de buceo"
Lo mismo que esta Europa de Ursula