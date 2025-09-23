La OTAN advierte a Rusia de que usará “toda la fuerza” tras la incursión de cazas de Moscú en cielo europeo

Dinamarca vincula la incursión de drones en su aeropuerto con los ataques híbridos en Europa. La OTAN ha advertido este martes a Rusia de que no le temblará el pulso para defender cada centímetro cuadrado de territorio aliado. Después de semanas de violaciones constantes de aviones y drones rusos del espacio aéreo de Polonia, Rumania y Estonia y en medio de las críticas sobre la eficacia de las fuerzas de disuasión de la organización.