edición general
11 meneos
19 clics
La OTAN advierte a Rusia de que usará “toda la fuerza” tras la incursión de cazas de Moscú en cielo europeo

La OTAN advierte a Rusia de que usará “toda la fuerza” tras la incursión de cazas de Moscú en cielo europeo

Dinamarca vincula la incursión de drones en su aeropuerto con los ataques híbridos en Europa. La OTAN ha advertido este martes a Rusia de que no le temblará el pulso para defender cada centímetro cuadrado de territorio aliado. Después de semanas de violaciones constantes de aviones y drones rusos del espacio aéreo de Polonia, Rumania y Estonia y en medio de las críticas sobre la eficacia de las fuerzas de disuasión de la organización.

| etiquetas: otan , rusia , europa
9 2 0 K 113 actualidad
20 comentarios
9 2 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 bestiapeluda
La OTAN da puta vergüenza. A ver si se disuelve de una puta vez, como el resto de instituciones que mantienen vivo el imperio
6 K 71
oricha_1 #10 oricha_1
#5 Ya quisiera tu , para ir invadiendo paises uno por uno
3 K 26
#12 bestiapeluda
#10 ¿invadir países yo? ¿la OTAN? ¿de qué hablas? ¿qué dices que quiero?
0 K 8
oricha_1 #13 oricha_1
#12 La OTAN es la unica razon por la que muchos paises no son invadidos
0 K 6
#14 bestiapeluda *
#13 Seguro que España, UK, Canadá y Francia no son invadidos gracias a eso, ¿verdad?

Y la demostración la tienes en que todos los países que se metieron estos últimos años en la OTAN tampoco habían sido invadidos en los últimos 80 años.

Ese es el argumentario de la OTAN. Parcial, engañoso y manipulador. Como el payaso de Rutte y toda esa basura que hay detrás. Starmer, el alemán, Macrón napoleón... la vergüenza de Europa
2 K 26
curaca #19 curaca *
#14 es verdad, toda la Europa del Este no estaba sometida a la URSS desde el fin de la II Guerra Mundial que nunca uso al ejército para impedir que alguno de estos países se desviara del buen camino (ironic off)
1 K 15
Kachemiro #18 Kachemiro
#13 y a la vez, la razón y el medio por el que muchos otros si han sido invadidos. A costa de millones de civiles asesinados
Bosnia, Kosovo, Afganistán, Libia, Irak. Mali, Somalia...
0 K 12
ipanies #4 ipanies
Quien cojones se cree que es la OTAN para amenazar a nadie si no lo dice Trump?!?!
1 K 33
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Hay que enviar a estos gobernantes de mierda que tenemos y a sus hijos a primera línea de frente con una pala para cavar trincheras, un HK, dos cargadores y un rollo de papel higiénico. Necesitamos que nos den ejemplo, seguro que así nos animamos.
1 K 32
manzitor #7 manzitor
Para ser una organización de 'seguridad'... dan una sensación de seguridad que no veas.
1 K 31
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Arrancaremos los tapones de las botellas y os las tiraremos, ruski beodo
2 K 30
sotillo #2 sotillo *
Toda la fuerza, si con esto no te ríes es que estás como ellos, Entonao
1 K 22
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Nos ponemos muy dignos mirando al cielo,
barra libre a los de los "cursos de buceo"
1 K 22
pitercio #11 pitercio
Esconded las carteras.
0 K 12
#9 BurraPeideira_
Si creyesen que pudieran ganar una guerra a Rusia ya estaríamos en guerra.
0 K 11
MisturaFina #15 MisturaFina
A la mierda la OTAN y todos sus secuaces. No me representan!
0 K 8
#16 omega7767
#15 si votas a partidos que apoyan a la OTAN, entonces en cierta manera si que te representan

Lo mismo que esta Europa de Ursula
0 K 11
#17 arreglenenlacemagico
rusia es como los jonkis de la carcel si te roba un dia y no haces nada te va a quitar la comida mañana tambien ,
0 K 7
Spirito #6 Spirito *
¡Sujetadme! ¡Sujetadme que como a un ruso sin mahonesa! (/Mode OTAN off)
0 K 7
eldet #20 eldet *
Vaya hilo. O sea, que el Imperio Ruso ataca y hace incursiones en suelo nuestro y la respuesta aquí, es quejas contra la OTAN por advertir que al avión que decida invadir terreno UE, va al agua.
0 K 6

menéame