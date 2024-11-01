"La osteopatía busca la liberación del movimiento, normalizar el movimiento del cuerpo humano"

Diego Zamora es uno de los pioneros de la osteopatía en nuestra ciudad. Con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas, por sus manos han pasado centenares de pacientes que buscan una solución a sus problemas físicos en distintas partes de sus cuerpos, aportando soluciones y bienestar ejerciendo una profesión que va más allá de la propia fisioterapia, especialidad que él también practicó durante muchos años, y que busca solucionar esos problemas físicos abordando las causas además de los síntomas.
| etiquetas: osteopatía , movimiento , cuerpo humano