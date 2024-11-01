edición general
El oso panda ha dejado de ser una especie en extinción

Los osos panda dejaron de estar “en peligro de extinción” y se los reclasificó como especie “vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El anuncio lo celebró el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), principal entidad de conservación del panda gigante. Sin embargo, advirtió que la especie todavía enfrenta amenazas. Este cambio de estatus es resultado de décadas de esfuerzos coordinados que permitieron que la población silvestre creciera de manera sostenida.

