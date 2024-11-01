edición general
Óscar Puente solicitará comparecer ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones por el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en rueda de prensa que pedirá comparecer en el pleno del Congreso para dar explicaciones tras el accidente de Adamuz.

Anda mira, igualito que Mazón (el PSOE me parece basura y Óscar Puente un bocazas, que conste)
No tardará Frijolito en pedir la comparecencia del ministro en el Congreso, al tiempo... :troll:
