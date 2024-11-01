·
Óscar Puente solicitará comparecer ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones por el accidente de Adamuz
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en rueda de prensa que pedirá comparecer en el pleno del Congreso para dar explicaciones tras el accidente de Adamuz.
oscar puente
ave
accidente
adamuz
#1
shake-it
Anda mira, igualito que Mazón (el PSOE me parece basura y Óscar Puente un bocazas, que conste)
#2
talaspelotas
No tardará Frijolito en pedir la comparecencia del ministro en el Congreso, al tiempo...
