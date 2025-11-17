Óscar Puente anuncia actuaciones para aumentar a 350 Km/h la alta velocidad Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado la licitación por 2,3 millones de euros (IVA incluido) del contrato para desarrollar dos estudios de viabilidad que tienen el objetivo de analizar actuaciones de mejora de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Barcelona para aumentar la velocidad de este corredor a 350 Km/h y reducir la distancia entre ambas ciudades a menos de 2 horas. Además, los estudios incluyen nuevas variantes de acceso a ambas capitales y la ejecución de dos nuevas estaciones de alta veloc