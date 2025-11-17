edición general
2 meneos
17 clics

Óscar Puente anuncia actuaciones para aumentar a 350 Km/h la alta velocidad Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado la licitación por 2,3 millones de euros (IVA incluido) del contrato para desarrollar dos estudios de viabilidad que tienen el objetivo de analizar actuaciones de mejora de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Barcelona para aumentar la velocidad de este corredor a 350 Km/h y reducir la distancia entre ambas ciudades a menos de 2 horas. Además, los estudios incluyen nuevas variantes de acceso a ambas capitales y la ejecución de dos nuevas estaciones de alta veloc

| etiquetas: puente , alta velocidad , renfe
1 1 0 K 14 Hemeroteca
7 comentarios
1 1 0 K 14 Hemeroteca
Pertinax #1 Pertinax *
Licitó estudios. ¿Y qué? Bien ¿No? ¿No funciona así la cosa, en base a estudios previos?
3 K 52
devil-bao #2 devil-bao
#1 Parece una persona preparada y la propuesta es sensata y está bien estudiada, así que seguro que todo va a salir bien.
0 K 9
Pertinax #3 Pertinax *
#2 No sé lo preparado que estará, pero está es una no-noticia hablando de protocolos habituales, sea este ministro o cualquier otro.
1 K 27
devil-bao #4 devil-bao
#3 Esto es Hemeroteca.
0 K 9
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Obvio. No he dicho lo contrario ni me he referido a eso. Creo que la tuya era una respuesta preparada.
0 K 15
#7 usuarioeliminado
#1 Se recomienda evitar la expresión en base a. Se pueden usar en su lugar fórmulas como con base en, sobre la base de, basándose en, a juzgar por, de acuerdo con, a la vista de... Tampoco se debe usar con base a.


www.rae.es/duda-linguistica/es-correcto-el-uso-de-en-base
0 K 7
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Publicado el 17-11-2025
1 K 21

menéame