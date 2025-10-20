El oro se convierte en el primer activo en superar los 30 trillones de dólares

El oro cruzó la semana pasada la barrera de los 30 trillones (americanos) de dólares de capitalización. No es una empresa, no tiene consejo de administración ni reparto de dividendos, y sin embargo ahí está, el metal más antiguo del imaginario financiero reclamando un hito moderno. La cuenta es sencilla y algo poética: todo el oro que descansa sobre el suelo —joyas heredadas, lingotes anónimos, monedas que cambiaron de manos en guerras y festejos— multiplicado por el precio de una onza hoy. El resultado, 30 trillones, suena a cifra imposible