Origen del trabalenguas "El perro de San Roque"

El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado.

KebaBayuYesUR404
No está actualizado, yo a mis hijos se lo contaba así:
El perro de San Roque no tiene rabo porque Rodrigo Rato se lo ha robado.
Cuñado
Que digo yo que si no tiene rabo igual es una perra. Pero vamos, no voy a entrar en temas de identidad de género que está la gente muy soliviantada.
hal9008
Hoy en “arrrrrtículos de coña”….  media
Catapulta
#2 No trabajo ese artículo xD
