Una ordenanza en València sacará de los mercados una tradición agrícola de Jaume I

Una ordenanza en València sacará de los mercados una tradición agrícola de Jaume I

La “tira de comptar”, hoy alojada en Mercavalència, garantiza desde el año 1238 un espacio propio para que los pequeños agricultores realicen la venta directa de verduras y frutas frescas y de temporada.

| etiquetas: campo , agricultura , valencia
9 2 0 K 109 politica
4 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vox no ejecutó ni un euro el tiempo que estuvo con la consellería de agricultura, ahora pactan quitar el espacio de los pequeños agricultores que llevan teniendo 800 años en Valencia, y luego salen y se manifiestan por los agricultores.

¿Qué clase de patriotas atacan así al campo español? Pues los que obedecen a la secta satanista.
4 K 53
#3 gauargi
#1 que raro un partido de señoritos, favoreciendo a los señoritos y puteando a los agricultores
3 K 37
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Ni un euro para agricultura en conselleria, se les quita espacio, vaya se mata al campo. ¿Qué irán a hacer con sus campos? :roll:
1 K 27
Kamillerix #4 Kamillerix
Lo próximo será la subasta a la baja en las lonjas pesqueras... Ya inventarán algo :-|
0 K 11

