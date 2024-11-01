edición general
2 meneos
58 clics
Ordenador de Neuronas Humanas por 35.000€ - ¿Vale la Pena?

Ordenador de Neuronas Humanas por 35.000€ - ¿Vale la Pena?

Hemos conseguido meter cerebros humanos dentro de ordenadores.

| etiquetas: neuronas , pc , tecnologia , evangelion
2 0 0 K 16 ciencia
4 comentarios
2 0 0 K 16 ciencia
Noeschachi #1 Noeschachi
Noticia sobre God-insulting man-made horrors beyond comprehension de la semana
0 K 11
#2 vGeeSiz
depende de qué de humanos los valdrá o no xD
1 K 15
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Claramente no.

Bueno, salvo que sean neuronas de votantes MAGA o de VOX, que entonces sí, sabes que están a estrenar.
1 K 19
pedrobotero #4 pedrobotero *
Si son de estos si  media
0 K 10

menéame