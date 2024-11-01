·
Ordenador de Neuronas Humanas por 35.000€ - ¿Vale la Pena?
Hemos conseguido meter cerebros humanos dentro de ordenadores.
ciencia
ciencia
#1
Noeschachi
Noticia sobre
God-insulting man-made horrors beyond comprehension
de la semana
0
K
11
#2
vGeeSiz
depende de qué de humanos los valdrá o no
1
K
15
#3
mente_en_desarrollo
Claramente no.
Bueno, salvo que sean neuronas de votantes MAGA o de VOX, que entonces sí, sabes que están a estrenar.
1
K
19
#4
pedrobotero
*
Si son de estos si
0
K
10
Bueno, salvo que sean neuronas de votantes MAGA o de VOX, que entonces sí, sabes que están a estrenar.