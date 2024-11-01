Optimismo renovado en el bitcoin y las criptos ante un posible fin de la guerra en Irán

El mercado de las criptomonedas comienza la semana con buen pie. El bitcoin (BTC) avanza, consigue revalorizarse más de un 3% en las últimas 24 horas y supera los 69.000 dólares. Por su parte, el ethereum (ETH) repunta casi un 5% y rompe la barrera de los 2.100 dólares.
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Eso aumenta la desconfianza en el Fiat y hay que buscar activos refugio
Lo que no se yo si Bitcoin es un refugio o un barco a la deriva.