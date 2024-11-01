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Optimismo renovado en el bitcoin y las criptos ante un posible fin de la guerra en Irán

Optimismo renovado en el bitcoin y las criptos ante un posible fin de la guerra en Irán

El mercado de las criptomonedas comienza la semana con buen pie. El bitcoin (BTC) avanza, consigue revalorizarse más de un 3% en las últimas 24 horas y supera los 69.000 dólares. Por su parte, el ethereum (ETH) repunta casi un 5% y rompe la barrera de los 2.100 dólares.

| etiquetas: criptomonedas , bitcoin , guerra , irán
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9 comentarios
2 1 0 K 43 actualidad
pitercio #1 pitercio *
Que no se chupen las pollas todavía, bueno sí, lo normal, lo que suelan hacer, pero no por eso.
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nemeame #4 nemeame
Y que las tasas de Ormuz se pueden pagar en bitcoins pero no en dólares ;)
2 K 42
Dragstat #7 Dragstat
#4 y todos los negocios oscuros y al margen de la ley. Tiene el futuro asegurado.
1 K 32
#8 capitan.meneito
#7 sabías que todos los negocios oscuros y al margen de la ley también se pueden pagar en euros?
1 K 21
sorrillo #3 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

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1 K 24
RGr8888 #5 RGr8888
#3 i desde el 2010?
0 K 11
leader #2 leader
Esta noticia ya es antigua. El estrecho vuelve a estar cerrado y el optimismo renovado se ha quedado en una subida de un 6%, que para el mundo cripto es un martes cualquiera. Esta semana volverá a estar más abajo de como empezó.
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#9 daniMate
Normal. Si el conflicto acaba con peajes en el estrecho con pagos en Yuanes o criptos, es el fin del petrodólar y por lo tanto la perdida de valor del propio dolar y la deuda estadounidense.

Eso aumenta la desconfianza en el Fiat y hay que buscar activos refugio

Lo que no se yo si Bitcoin es un refugio o un barco a la deriva.
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menéame