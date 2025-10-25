·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5320
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
5150
clics
El malentendido
5495
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
3586
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
3142
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
más votadas
333
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
422
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
342
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023
340
RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA
425
Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
21
clics
La oposición exige a Moreno que aclare el papel de la empresa que gestiona el ‘software’ del programa de cribados
La Junta dice que NTT Data no hace seguimiento de los casos de cáncer de mama y que solo mantiene la plataforma operativa para que la usen los responsables de los centros.
|
etiquetas
:
oposición
,
moreno
,
papel
,
empresa
,
software
,
cribados
10
3
0
K
122
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pitercio
Muerto colgado al informático intensifies.
1
K
25
#3
harverto
#1
Sólo han tardado en darse cuenta cuatro años, el informático ya ni estará...
0
K
11
#2
johel
*
No es tan facil pillar a una empresa japonesa, su cultura criminal se basa en el "todo vale mientras no me pilles" mientras que la española se sustenta en el "todo vale mientras
no me condenes
no pierda votos ".
0
K
11
#4
harverto
#2
Una empresa hace lo que le dicen. Ahora, si nadie pregunta...
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
no me condenesno pierda votos ".