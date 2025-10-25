edición general
La oposición exige a Moreno que aclare el papel de la empresa que gestiona el ‘software’ del programa de cribados

La Junta dice que NTT Data no hace seguimiento de los casos de cáncer de mama y que solo mantiene la plataforma operativa para que la usen los responsables de los centros.

pitercio #1 pitercio
Muerto colgado al informático intensifies.
1 K 25
#3 harverto
#1 Sólo han tardado en darse cuenta cuatro años, el informático ya ni estará...
0 K 11
johel #2 johel *
No es tan facil pillar a una empresa japonesa, su cultura criminal se basa en el "todo vale mientras no me pilles" mientras que la española se sustenta en el "todo vale mientras no me condenes no pierda votos ".
0 K 11
#4 harverto
#2 Una empresa hace lo que le dicen. Ahora, si nadie pregunta...
0 K 11

