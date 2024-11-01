Opinión | Milei apelaría a Trump para despejar un frente de tormenta con el FMI

Segunda revisión. Segundo incumplimiento. El gobierno de Javier Milei se encamina a pedir un nuevo waiver o dispensa al FMI, por un desvío grosero en la meta de acumulación de reservas. Está 8.000 millones de dólares por debajo de la meta de fin de año, ya flexibilizada en la revisión anterior del programa acordado en abril. El Fondo no oculta su malestar por la situación. Sobre todo porque, a poco de firmado ese compromiso formal, el presidente y el ministro de Economía lo borraron con el codo.