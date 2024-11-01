edición general
Las operadoras de telefonía bloquean 169 millones de llamadas con intenciones fraudulentas

También han bloqueado 10 millones de SMS sospechosos, todo desde la puesta en marcha del mecanismo hace menos de un año

4 comentarios
pepel #2 pepel
Pues en lo que vamos de semana se les han colado 6. De Bulgaria, Grecia, Rumanía y algún sitio más. Tienen que vigilar a quién contratan lotes de números, y a quienes los falsifican.
#4 Pitchford
Va a haber que cobrar otra vez las llamadas a partir de un cierto número de llamadas mensuales. Se acabó la publicidad gratis.
#3 poxemita
Pocas me parecen.
aupaatu #1 aupaatu *
Parece que el mercado no debe regularse solo.
