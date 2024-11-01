OpenAI necesita mucho dinero. Y para que se lo sigan dando está prometiendo cosas que cuestan aún más dinero

OpenAI está en apuros económicos y necesita justificar las enormes inversiones. Las últimas semanas han agravado aún más la situación si cabe. La empresa sigue quemando dinero como si no hubiera un mañana y los ingresos no acompañan. Necesita inversores y para justificar esas inversiones quieren diversificarse hacia nuevos mercados. La solución pasa por diversificar, sí, pero no lo van a tener fácil.
Y luego tienes a Grok, que empezó mal pero está avanzando mucho, lo da todo gratis y no tiene filtros (¿habéis probado la generación de video? Gratis, muy buenos resultados y no pone pegas a nada)
ChatGpt lo veo como un tipo que llegó primero pero está solo. Necesita dinero y lo tiene que pedir, mientras su competencia, Google, tiene dinero a espuertas.
Pero es que Claude con opus 4.5 les ha dado tb en la cara, se habla de que ya es mejor que muchos programadores...
En esta hornada de modelos, creo que gpt5 es el peor de todos
Pero por lo que comentas me huelo otra jugada. OpenAI sólo es una promesa y no tiene más productos que la IA. Google tiene caja y muchos más productos. Quién sabe si Google y otros han decidido darle la estocada a OpenAI y cargársela. Eliminando la fiebre por la IA sobrevalorada, Google ya no estará obligada a gastar tantos recursos en ese frente.