OpenAI necesita mucho dinero. Y para que se lo sigan dando está prometiendo cosas que cuestan aún más dinero

OpenAI está en apuros económicos y necesita justificar las enormes inversiones. Las últimas semanas han agravado aún más la situación si cabe. La empresa sigue quemando dinero como si no hubiera un mañana y los ingresos no acompañan. Necesita inversores y para justificar esas inversiones quieren diversificarse hacia nuevos mercados. La solución pasa por diversificar, sí, pero no lo van a tener fácil.