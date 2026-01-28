edición general
OpenAI contempla lanzar una red social para humanos, respaldada con verificación biométrica

OpenAI estaría evaluando la creación de su propia red social con un objetivo central: combatir de forma radical el problema de los bots que ha afectado a plataformas como X. Así lo señalaron fuentes familiarizadas con el proyecto citadas por Forbes, quienes indicaron que la iniciativa aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Según esas fuentes, la red social habría sido concebida como un espacio exclusivo para humanos reales, una característica que podría convertirse en su principal propuesta de valor

Gry #3 Gry *
Parece que las RRSS de han llenado de bots IA y las compañías de IA están buscando la forma de "farmear" humanos para obtener datos limpios para el entrenamiento de mejores IA. :troll:

#5 Alcalino
#3 esa parece ser la intención...
Gry #8 Gry
#5 La verdad es que lo disimulan poco. Están metiendo IA hasta en las neveras para conseguir datos. xD
neo1999 #7 neo1999
#3 Es curioso. Antes nos pastoreaba "el señor" y ahora nos pastorea otra cosa.
Me parece que siguen siendo los mismos.
BastardWolf #2 BastardWolf
Una red social para humanos... Las hay de otro tipo?
javibaz #4 javibaz
Justo lo que el mundo necesita, por dinero va a ser.
#6 solojavi
Lo que faltaba, les das tus datos biométricos y de paso les cuentas todos los detalles de tu vida. Las compañías de seguros estarán encantadas de invertir en esa red social, al final parece que se pueden rentabilizar las IAs.
taSanás #1 taSanás
Como lo de la lectura de ojos de aquella startup? Auguro éxito
