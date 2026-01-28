OpenAI contempla lanzar una red social para humanos, respaldada con verificación biométrica

OpenAI estaría evaluando la creación de su propia red social con un objetivo central: combatir de forma radical el problema de los bots que ha afectado a plataformas como X. Así lo señalaron fuentes familiarizadas con el proyecto citadas por Forbes, quienes indicaron que la iniciativa aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Según esas fuentes, la red social habría sido concebida como un espacio exclusivo para humanos reales, una característica que podría convertirse en su principal propuesta de valor
| etiquetas: openai , red social , verificación , humanos
Via: www.forbes.com/sites/annatong/2026/01/28/openai-wants-to-create-biomet
