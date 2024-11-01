OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT (en inglés)

OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT tanto para usuarios gratuitos como de bajo costo. La compañía presenta esta medida como un noble esfuerzo por "ampliar el acceso" y mantener la IA asequible. En teoría, parece razonable. OpenAI insiste en que los anuncios nunca influirán en las respuestas. Aun así, una vez que la publicidad entra en un producto conversacional basado en la confianza, la dinámica cambia radicalmente.
| etiquetas: chatgpt
Ya, claro
Vaya, tienes un problema ahi, deberias empezar a lavarlo regulartmente con H&S anticaspa ahora mismo, deja tu pelo brillante y sano con el champú mas eficaz del mercado.
Algo asi no?
Respuesta ....
(Anuncio: Esto es un anuncio, bla, bla, bla)
Sigue la respuesta ...
Pues como está en menéame, en la prensa, en los buscadores y en casi toda Internet desde hace mas de una década. Los anuncios se ponen interrumpiendo el contenido, no dentro del contenido mismo.
Pero antes hay que amortizar la investigación, los prueba y error... Pasa lo mismo con los medicamentos, el original es mas caro que el genérico porque el segundo no tiene que recuperar gastos.
El problema de la IA es que no hay un producto final.... y puede que nunca lo haya.
Tonta era la gente que pensaba que todo era por altruismo, y mucha gente había.
Anthropic saca Claude code y Claude cowork
OpenAI pone anuncios
Es una estafa piramidal, suponer que ingresos futuros pagaran los gastos presentes, como las pensiones