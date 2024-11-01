OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT (en inglés)

OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT tanto para usuarios gratuitos como de bajo costo. La compañía presenta esta medida como un noble esfuerzo por "ampliar el acceso" y mantener la IA asequible. En teoría, parece razonable. OpenAI insiste en que los anuncios nunca influirán en las respuestas. Aun así, una vez que la publicidad entra en un producto conversacional basado en la confianza, la dinámica cambia radicalmente.