OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT (en inglés)

OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT (en inglés)

OpenAI confirma planes para probar anuncios dentro de ChatGPT tanto para usuarios gratuitos como de bajo costo. La compañía presenta esta medida como un noble esfuerzo por "ampliar el acceso" y mantener la IA asequible. En teoría, parece razonable. OpenAI insiste en que los anuncios nunca influirán en las respuestas. Aun así, una vez que la publicidad entra en un producto conversacional basado en la confianza, la dinámica cambia radicalmente.

12 comentarios
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"OpenAI insiste en que los anuncios nunca influirán en las respuestas"
Ya, claro xD xD xD
#5 Eukherio
#3 Va a pagar por anuncios una marca que sepa que ChatGPT dice que sus productos son una mierda. Por supuesto, son así de lerdos.
Sacronte #8 Sacronte
#3 Hola chatGPT, tengo el pelo con caspa, que deberia hacer?

Vaya, tienes un problema ahi, deberias empezar a lavarlo regulartmente con H&S {0xae} anticaspa ahora mismo, deja tu pelo brillante y sano con el champú mas eficaz del mercado.

Algo asi no? xD
#10 Katos
#3 malditos creadores que quieren ganar dinero.
comadrejo #4 comadrejo
Este sí es un gran salto tecnológico. :troll: :troll: :troll:
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Es muy sencillo:

Respuesta ....
(Anuncio: Esto es un anuncio, bla, bla, bla)
Sigue la respuesta ...

Pues como está en menéame, en la prensa, en los buscadores y en casi toda Internet desde hace mas de una década. Los anuncios se ponen interrumpiendo el contenido, no dentro del contenido mismo.
pip #6 pip *
Es extraño, porque un software que es capaz de remplazar a un trabajador debería de poder venderse sin problemas a una fracción grande del coste de ese trabajador, incluso más caro, puesto que no da por culo :troll:
tdgwho #9 tdgwho
#6 Y se puede.

Pero antes hay que amortizar la investigación, los prueba y error... Pasa lo mismo con los medicamentos, el original es mas caro que el genérico porque el segundo no tiene que recuperar gastos.

El problema de la IA es que no hay un producto final.... y puede que nunca lo haya.
Malinke #2 Malinke
Poco a poco confirmando que todo era por las pelas.
Tonta era la gente que pensaba que todo era por altruismo, y mucha gente había.
tdgwho #7 tdgwho
Google saca antigravity, con usos gratis hasta de claude opus 4.5
Anthropic saca Claude code y Claude cowork
OpenAI pone anuncios

xD
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
#7 ¿Y como sostienen Google y Anthropic el gasto de sus IA? Si solo tienen gastos y no tienen apenas ingresos, pues ya me dirás.

Es una estafa piramidal, suponer que ingresos futuros pagaran los gastos presentes, como las pensiones :troll:
