La ONU se divide tras la captura de Maduro: aliados y rivales de EE.UU. denuncian la operación en Venezuela

Varios países expresaron sus objeciones en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU contra la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado, que derrocó al presidente Maduro y aseguró su captura y traslado para ser juzgado en Nueva York.

#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Que significa se divide en el titular, para a continuación decir que todos critican a los USA?. ¿No será se une?

"Tanto aliados como adversarios de Estados Unidos aprovecharon una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el lunes para criticar la impactante operación militar de Washington en Venezuela ..."
Battlestar #5 Battlestar
#4 Supongo porque lo denuncian pero no piensan hacer nada al respecto.
Entonces están divididos entre los que denuncian y proponen acciones y los que denuncian pero no quieren hacer absolutamente nada.
Bourée #6 Bourée
#4 Se dividen en USA y todos los demás :shit:
Supercinexin #2 Supercinexin
La ONU hace años que debería haber sido disuelta.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Arreglamos la historia sin ellos: Cuentas en redes de "como los estadounidenses tienen la deuda disparada, millones de personas en quiebra por deudas sanitarias, de la universidad pero tienen dinero para bombardear paises, darle dinero a Israel"

De esta manera tanto demócratas como republicanos antisionistas están hundiendo a Trump, que cae del 50% de apoyo een menores de 30 al 19%

Parecido pasó con Vietnam
uyquefrio #3 uyquefrio
Había una vez un circo...
