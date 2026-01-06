La ONU se divide tras la captura de Maduro: aliados y rivales de EE.UU. denuncian la operación en Venezuela

Varios países expresaron sus objeciones en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU contra la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado, que derrocó al presidente Maduro y aseguró su captura y traslado para ser juzgado en Nueva York.
"Tanto aliados como adversarios de Estados Unidos aprovecharon una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el lunes para criticar la impactante operación militar de Washington en Venezuela ..."
Entonces están divididos entre los que denuncian y proponen acciones y los que denuncian pero no quieren hacer absolutamente nada.
De esta manera tanto demócratas como republicanos antisionistas están hundiendo a Trump, que cae del 50% de apoyo een menores de 30 al 19%
Parecido pasó con Vietnam