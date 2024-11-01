La ONU advierte a Netanyahu de que no puede usar el hambre como "método de guerra" contra los palestinos

Israel ha rechazado "categóricamente" la advertencia dada por el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU de que debe garantizar las necesidades básicas de la población gazatí y dejar de utilizar el hambre como arma de guerra. Su Ministerio de Exteriores ha sacado un comunicado en el que dice es un "nuevo intento político de imponer medidas políticas contra Israel disfrazadas de derecho internacional".
| etiquetas: israel , onu , palestina
a ver si ahora que israel necesita a la ONU para que se despliegue en gaza....
Los Convenios de Ginebra prohíben el uso del hambre como arma de guerra, específicamente en el Artículo 14 del Protocolo Adicional, que prohíbe atacar, destruir, robar o inutilizar bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua
"QUE NO PUEDO QUEEEEEE ???????, YO HAGO LO QUE ME SALE DEL NABO Y PUNTO".
Que triste todo esto.
Y yo pensaba: ‘Pero que creerá que he estado haciendo toda la tarde de ayer’