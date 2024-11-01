edición general
La ONU advierte a Netanyahu de que no puede usar el hambre como "método de guerra" contra los palestinos

Israel ha rechazado "categóricamente" la advertencia dada por el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU de que debe garantizar las necesidades básicas de la población gazatí y dejar de utilizar el hambre como arma de guerra. Su Ministerio de Exteriores ha sacado un comunicado en el que dice es un "nuevo intento político de imponer medidas políticas contra Israel disfrazadas de derecho internacional".

Torrezzno #1 Torrezzno *
Un poco tarde no? Tampoco creo que vaya a hacer mucho caso de lo que diga la ONU
#8 perica_we
#1 es tarde... pero esto lo han dicho muchos, incluso la ONU anteriormente también.
a ver si ahora que israel necesita a la ONU para que se despliegue en gaza....
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Su Ministerio de Exteriores ha sacado un comunicado en el que dice es un "nuevo intento político de imponer medidas políticas contra Israel disfrazadas de derecho internacional"."

Los Convenios de Ginebra prohíben el uso del hambre como arma de guerra, específicamente en el Artículo 14 del Protocolo Adicional, que prohíbe atacar, destruir, robar o inutilizar bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Bueno, solo han tardado un año y pico en darse cuenta ... si es que lo que se le escape a la ONU ... xD
#5 laruladelnorte
La ONU advierte a Netanyahu...oye,eso que haces está muy feo y nos hace quedar mal,si no te causa mucha molestia deja entrar algo de ayuda humanitaria y ya luego se verá.
Deviance #12 Deviance
Y el otro les habrá contestado (si es que lo ha hecho, cosa que dudo) un:
"QUE NO PUEDO QUEEEEEE ???????, YO HAGO LO QUE ME SALE DEL NABO Y PUNTO".
Que triste todo esto.
#11 Alcalino
si la advertencia no ha sido enérgica, ni caso
#4 tromperri
Esto es como cuando mi abuela me decía: ‘Ni se te ocurra jugar con petardos’.
Y yo pensaba: ‘Pero que creerá que he estado haciendo toda la tarde de ayer’
#7 k3ym4n
Art 7 de la ONU .....cri cri cri . advierten . sanciones economicas y ya veras como reculan , si no las hace la ONU , podeis hacerlas de forma individual bajaros NO THANKS! y leed los codigos de barras
La_Duquesa #6 La_Duquesa
Pues que siga advirtiendo
Enero2025 #9 Enero2025
¿La ONU aparte de patalear hace algo?
#10 burgerconqueso
Vaya descuido tonto, si lo hubieran dicho antes seguro que Israel no hubiese bloqueado la ayuda humanitaria. Bueno, al menos seguro que ahora lo tendra en cuenta… :roll:
