edición general
8 meneos
8 clics
La ONU, a los 80 años, ignorada e irrelevante [en]

La ONU, a los 80 años, ignorada e irrelevante [en]

Cuando las Naciones Unidas nacieron en San Francisco el 26 de junio de 1945, el objetivo general de los 50 participantes que firmaron la Carta de Naciones Unidas aparecía recogido en sus primeras palabras: "salvar a las generaciones sucesivas del flagelo de la guerra". Uno de los primeros logros de la ONU fue acordar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, esbozando normas globales para los derechos humanos.

| etiquetas: diplomacia , naciones unidas
6 2 0 K 105 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 105 actualidad
#5 nach_et
#1 hay traducción, hay spam
0 K 7
vicvic #2 vicvic *
Es irrelevante porque ahora y siempre cuando un país tiene poder, es decir, armas, o aliados que los defiendan se intenta imponer a otros. Es parte de la naturaleza humana, por desgracia, y eso no lo va a cambiar ningún organismo internacional. Todo el mundo hace caso mientras le conviene o no tiene fuerza para hacer otra cosa.

Por eso es tan importante no descuidar el poder militar de un país y estar preparado, aunque solo sea de forma disausoria.
2 K 33
Magog #3 Magog *
La onu ha fallado en todas y cada una de las veces que ha estado presente en algo, lo mas sangrante es en los conflictos africanos como Ruanda, donde exterminaban poblaciones en su puta cara (literalmente, li-te-ral-men-te)
Es el problema de, por querer meter a todo el mundo para que nadie impusiera su decision, terminar siendo una casa de putas.
Francia, Estados Unidos y Reino Unido, principales hijos de puta en todas las inacciones
1 K 29
DocendoDiscimus #4 DocendoDiscimus
La ONU nació únicamente para legitimar el orden mundial post Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido ignorada, lo que pasa es que ahora, el orden mundial cambia, y todos vemos que el emperador va en pelotas.
2 K 27

menéame