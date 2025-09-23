La ONU, a los 80 años, ignorada e irrelevante [en]

Cuando las Naciones Unidas nacieron en San Francisco el 26 de junio de 1945, el objetivo general de los 50 participantes que firmaron la Carta de Naciones Unidas aparecía recogido en sus primeras palabras: "salvar a las generaciones sucesivas del flagelo de la guerra". Uno de los primeros logros de la ONU fue acordar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, esbozando normas globales para los derechos humanos.