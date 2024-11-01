¿Se olvidó Franco de cambiar la hora en octubre de 1940? El reloj de Schrödinger en España

El debate sobre el cambio de hora en España se ve condicionado por un hecho poco conocido: tenemos de serie una hora de diferencia respecto del huso geográfico que nos corresponde desde 1940. Aunque a menudo decimos que fue otra forma del régimen franquista de alinearse con los nazis, la forma en que se hizo nos lleva a otra teoría: en marzo de 1940, España pasó al horario de verano y se les olvidó volver a cambiarlo en octubre. Un posible error que ha transformado nuestra manera de vivir, con un gran impacto en Galicia.