Olvídate de Matrix: una nueva prueba matemática zanja el debate sobre si el universo es una simulación

Un equipo internacional de físicos, que incluye al Dr. Mir Faizal de la Universidad de Columbia Británica (UBC) y al renombrado físico Dr. Lawrence M. Krauss, ha demostrado matemáticamente que el universo no puede ser una simulación por computadora.
Sus hallazgos, publicados en el Journal of Holography Applications in Physics, no solo desmienten la idea, sino que revelan algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad: el universo se basa en un tipo de “comprensión” que existe más allá del alcance de cualquier algoritmo.
| etiquetas: simulación , prueba matemática
Un desarrollador de software podría poner este simple si condicional:
Si alguien_ansioso_quiere_ver_si_esto_no_es_una_simulación entonces
mostrar: "lo que quiere ver para que se calme"
fin si.
Ese físico me recuerda el personaje "Pomni" del circo digital, al finalizar el primer episodio, con una sonrisa de persona que está al borde un ataque de pánico. Un algoritmo de simulación le mostraría lo que quiere ver para que no se "abstraiga".
Por eso me gustó ese diálogo en la película "Free Guy", dónde el mejor amigo del protagonista le dice: "¿Y qué, si esto es una simulación? Es nuestra realidad y debemos pasarla bien".
Personalmente no me molesta si es una simulación, es más, hasta me encantaría, porque tengo la pequeña esperanza que mi instancia se conservará después de que muera, porque quien escribió el software querrá conservar a los NPCs para ir evolucionándolos.