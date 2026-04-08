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Olvida las comidas de empresa, ahora las reuniones importantes son para desayunar

Cada vez más compañías se suman a una tendencia que busca dinamizar las reuniones y optimizar las jornadas. Las mañanas se han convertido en el nuevo prime time laboral

| etiquetas: comidas de empresa , desayunar , comer
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3 comentarios
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#3 Pitchford
Luego quedan las cenas de cofraternización, ya relajaditos con alcohol..
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
Vamos, la idea es que todo el espacio de tiempo entre la entrada y la salida esté dedica a trabajar, incluso los descansos obligatorios por ley.
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Dene #1 Dene
Tampoco hay que ser excluyentes... se puede desayunar y comer!
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