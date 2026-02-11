edición general
Ola de calor blanqueó en tres años 50% de los corales del mundo

Durante el llamado ‘Tercer Evento Global de Blanqueamiento de Corales’, ocurrido de 2014 a 2017, un 15 % de los arrecifes de todo el mundo experimentó, además, una mortalidad significativa. aproximadamente la mitad de los arrecifes afectados por el estrés térmico a niveles de blanqueamiento se vieron expuestos dos o más veces durante el evento que duró tres años, a menudo con consecuencias devastadoras. Eso incluyó eventos consecutivos en la Gran Barrera de Coral de Australia.

Gry #1 Gry
Mientras no desaparezcan en 3 años el 50% de los humanos (de países ricos, los pobres no cuentan) no se hará nada.
WcPC #3 WcPC
#1 Con que desapareciese el 5% sería suficiente y si no desaparece ese 5% da igual que el 45% restante desaparezca o no.
Anfiarao #2 Anfiarao *
Aquí tenemos olas de regres blanqueando los crimenes de ppvox :hug:
Escafurciao #4 Escafurciao
El blanqueo de coral mucho peor que el de capitales, a no ser que sea Madrid.
