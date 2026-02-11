Ola de calor blanqueó en tres años 50% de los corales del mundo

Durante el llamado ‘Tercer Evento Global de Blanqueamiento de Corales’, ocurrido de 2014 a 2017, un 15 % de los arrecifes de todo el mundo experimentó, además, una mortalidad significativa. aproximadamente la mitad de los arrecifes afectados por el estrés térmico a niveles de blanqueamiento se vieron expuestos dos o más veces durante el evento que duró tres años, a menudo con consecuencias devastadoras. Eso incluyó eventos consecutivos en la Gran Barrera de Coral de Australia.