El ojo del huracán Melissa; 27 de octubre de 2025  

Tercera pasada por Melissa. GoPro en la ventana lateral y grabando en resolución 8k. No estoy seguro de cuándo se procesará, ya que el archivo resultó 'ridículo'. Sin espacio en el disco duro y el Mac se atascó rápidamente al editar. — xcancel.com/FlynonymousWX/status/1982915178221191411
——— Estas imágenes del interior del ojo del huracán Melissa, de categoría 5, podrían ser las más impresionantes jamás captadas del ojo de un huracán mostrando el famoso «efecto estadio». — xcancel.com/US_Stormwatch/status/1982919662418694336
El "stadium effect" se refiere a un fenómeno visual en huracanes intensos donde el ojo se expande con la altura, haciendo que las paredes del ojo se curven hacia afuera, creando una forma que se asemeja a un estadio desde el aire. Esto indica una tormenta muy fuerte y es causado por el ascenso de aire en la pared del ojo, que sigue aislíneas de momento angular que se inclinan hacia afuera con la altura.
Los cazadores de huracanes están en el aire en este momento, a punto de dirigirse directamente al corazón del huracán Melissa, de categoría 5.
Estos valientes hombres y mujeres están volando literalmente hacia un monstruo de más de 175 millas por hora para recopilar datos críticos que ayudarán a determinar la fuerza y la trayectoria exactas de Melissa a medida que avanza.
Las imágenes fueron captadas desde un avión WC-130J Hercules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, perteneciente al 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico. Se grabaron a una altitud de presión de unos 10 000 pies (3049 metros).
Teniendo en cuenta que este avión vuela a 760 km/h (con vientos de 300 km/h) y que la velocidad del viento es relativamente constante a cada altitud, no hay demasiadas turbulencias. Las velocidades máximas del viento se alcanzan a unos 1500 pies. A 30 000 pies, el aire es mucho más enrarecido y las velocidades son relativamente bajas.
