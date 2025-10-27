Melissa se fortalece a huracán categoría 5: el Caribe en alerta

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC, por sus siglas en inglés) que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche. El huracán, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, y el sur de Bahamas, RD y Haití el miércoles.