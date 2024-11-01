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OIEA : "Aumento significativo" en la capacidad de Corea del Norte para producir armas nucleares

La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares ha experimentado un "aumento muy significativo", afirmó el miércoles en Seúl el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista. El líder norcoreano, Kim Jong Un, sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares.

| etiquetas: oiea , aumento significativo , corea del norte , armas nucleares
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5 comentarios
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
¿Y la ONU ha sometido a muchas sanciones a Israel por su programa armamentistico "nucelar" (entre otras muchas cosas sancionables)?
3 K 58
sotillo #5 sotillo
Está el patio como para renunciar a ellas con la expansión que ha puesto Israel en marcha
1 K 26
Spirito #1 Spirito *
¿Y quién dice que Corea del Norte, o China o Rusia... no haya vendido o pueda vender parte de sus armas nucleares a Irán o su tecnología?

(Cosa que, aunque no me gusta, me parecía normal dado el abuso de EEUU e Israel)

¿Qué sabemos de todas esas cosas militares a esos niveles secretos?
1 K 20
#2 Pitchford
Lo de las sanciones de la ONU por su programa armamentista tiene tela. Alemania.. cuidadín!
0 K 18
Suigetsu #4 Suigetsu
Bien que hacen.
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menéame