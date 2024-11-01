OIEA : "Aumento significativo" en la capacidad de Corea del Norte para producir armas nucleares

La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares ha experimentado un "aumento muy significativo", afirmó el miércoles en Seúl el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista. El líder norcoreano, Kim Jong Un, sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares.