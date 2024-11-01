edición general
10 meneos
8 clics
Ofrecen 2500 dólares a niños migrantes por autodeportarse

Ofrecen 2500 dólares a niños migrantes por autodeportarse

El gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que pagaría 2.500 dólares a los niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ofreciendo un nuevo incentivo para persuadir a las personas a autodeportarse. The Associated Press obtuvo un correo electrónico dirigido a refugios de migrantes que indicaba que los niños de 14 años o más recibirían 2.500 dólares cada uno. A los niños se les dieron 24 horas para responder.

| etiquetas: niños , migrantes , autodeportación , eeuu
8 2 1 K 131 actualidad
7 comentarios
8 2 1 K 131 actualidad
Ovlak #3 Ovlak
Cuando piensas que ya no se puede ser más miserable, llegan con una nueva "genialidad" para demostrarte que estabas equivocado.
2 K 46
teneram #2 teneram *
#1 Relacionada de mayo. La oferta descubierta por AP es a menores; la que indicas es a inmigrantes en general y de 1000 $
2 K 54
keizal #4 keizal
#2 Hay tantas variantes de las noticias que al final me armo unos líos descomunales.
2 K 54
rob #5 rob
#2 Estaba en duda. La meneo.
1 K 34
Gry #6 Gry
¿Esos "refugios de migrantes" es donde encierran a los críos que separan de sus padres? ?(
0 K 16
#7 cunaxa
Al menos les pagan el billete de vuelta.
Hay mucha gente que llega a un país con lo puesto y luego se queda atrapado: en lugar hostil, sin dinero casi para vivir y sin opciones de retorno.
0 K 7

menéame