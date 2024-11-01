Ofrecen 2500 dólares a niños migrantes por autodeportarse

El gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que pagaría 2.500 dólares a los niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ofreciendo un nuevo incentivo para persuadir a las personas a autodeportarse. The Associated Press obtuvo un correo electrónico dirigido a refugios de migrantes que indicaba que los niños de 14 años o más recibirían 2.500 dólares cada uno. A los niños se les dieron 24 horas para responder.