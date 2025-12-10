edición general
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se encuentra en una situación de supervivencia ante los profundos recortes de financiación

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el déficit ya ha provocado la pérdida de 300 puestos de trabajo.

Es hora de refundar la ONU, todos los paises con el mismo derecho a voto sin privilegios.
Mejor mandar al guano toda la ONU
para lo que ha servido desde el fin de la guerra fria, mejor que siga el mismo camino que la sociedad de naciones
#1 Para lo que estaba diseñada: un sitio donde los países pueden hablar incluso cuando han roto relaciones diplomáticas.

La ONU nunca ha tenido ningún poder efectivo.
La oficina de DDHH de la humanidad está sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes.
#2 Igual que los propios derechos humanos.
Despertarían mas apoyos si hicieran algo.
