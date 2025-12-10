·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8224
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6724
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
2965
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
4513
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
3364
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
más votadas
1283
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
656
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
601
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
687
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
501
Triste reedición para los que todavía no se han enterado: La sanidad privada con ánimo de lucro es ineficaz y peligrosa además de cara
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
8
clics
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se encuentra en una situación de supervivencia ante los profundos recortes de financiación
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el déficit ya ha provocado la pérdida de 300 puestos de trabajo.
|
etiquetas
:
onu
,
financiación
,
trump
7
2
0
K
91
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
91
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
mam23
Es hora de refundar la ONU, todos los paises con el mismo derecho a voto sin privilegios.
2
K
37
#1
azathothruna
Mejor mandar al guano toda la ONU
para lo que ha servido desde el fin de la guerra fria, mejor que siga el mismo camino que la sociedad de naciones
2
K
28
#3
Gry
#1
Para lo que estaba diseñada: un sitio donde los países pueden
hablar
incluso cuando han roto relaciones diplomáticas.
La ONU nunca ha tenido ningún poder efectivo.
0
K
16
#2
mikhailkalinin
La oficina de DDHH de la humanidad está sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes.
1
K
20
#5
Urasandi
#2
Igual que los propios derechos humanos.
1
K
20
#6
Battlestar
Despertarían mas apoyos si hicieran algo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
para lo que ha servido desde el fin de la guerra fria, mejor que siga el mismo camino que la sociedad de naciones
La ONU nunca ha tenido ningún poder efectivo.