Oficiales federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, Oregon, dicen las autoridades (eng)

Oficiales federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, Oregon, dicen las autoridades (eng)

Oficiales federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en un vehículo frente a un hospital en Portland, Oregon, un día después de que un oficial disparó y mató a un conductor en Minnesota, dijeron las autoridades. El tiroteo atrajo a cientos de manifestantes a Estados Unidos. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el jueves por la noche, y el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, prometió investigar “si cualquier oficial federal actuó fuera del alcance de su autoridad legal” y remitir los cargos penales

Parece que se ha abierto la veda. A ver si con un poco de suerte Disparos Unidos se lian entre ellos y deja en paz al resto del mundo.
Policía de EEUU mató a 1175 personas en 2025 las media sale más de 3 muertes al día por disparos de la policia. www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/636106/2025-ano-sangriento-policia-ma
Los gobiernos de EEUU no gobiernan para sus ciudadanos, sino contra ellos:l es cobran impuestos religiosamente, pero no redunda en su beneficio (sanidad educación publicas,) sino que sus impuestos se los entregan al complejo armamentistico militar y los ricos riquisimos
