Oficiales federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, Oregon, dicen las autoridades (eng)

Oficiales federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en un vehículo frente a un hospital en Portland, Oregon, un día después de que un oficial disparó y mató a un conductor en Minnesota, dijeron las autoridades. El tiroteo atrajo a cientos de manifestantes a Estados Unidos. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el jueves por la noche, y el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, prometió investigar “si cualquier oficial federal actuó fuera del alcance de su autoridad legal” y remitir los cargos penales