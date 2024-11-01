edición general
La ofensiva migratoria de Trump empuja a EE.UU. a la primera caída de población de su historia décadas antes de lo previsto

Hasta ahora EE.UU. se había mantenido al margen de esta conversación. El impacto, que ya luchan por detener en otros países, se empezará a notar pronto en la economía. China es el ejemplo para entender lo nocivo de entrar en declive poblacional, ya que quizás nunca supere a EE.UU. como primera potencia económica por su problema demográfico. Japón alcanzó su máximo de población en 2010 y ha visto como el declive poblacional lleva años lastrando su crecimiento. Mientras Europa ya lleva mucho tiempo alimentando su narrativa de malestar económico

asola33 #1 asola33
Eso votaron y eso tienen.
Parece el primer político que cumple lo prometido.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
#1 Pero eso va contra la economía, ha cumplido algo que va a tener graves consecuencias negativas, además de la imagen negativa que está dando.
eltxoa #3 eltxoa
#2 Sí, mucho les preocupa a los usanos la mala imagen que dan.
