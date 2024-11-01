edición general
De un odio a otro odio. De una pesadilla a otra

La ultraderecha sabe que si permaneciese con la diana colocada en el mismo odio la gente se daría cuenta que esa peligrosa amenaza alentada desde el miedo no es real.
La ultraderecha está recomponiendo continuamente sus odios. Primero fueron los homosexuales, después las feministas, a continuación llegaron los separatistas, y ahora son los inmigrantes. La ultraderecha al sustituir un sujeto de odio por otro, reactiva la energía violenta de la destrucción como si esta fuese la expresión adecuada para resolver un problema actual.

cax #4 cax
Las ratas fascistas no descansan. Convierten el miedo que produce la crisis del declive occidental capitalista en odio. Odio a las personas vulnerables a quienes presentan como amenaza. Son repugnantes.
5 K 83
Enero2025 #2 Enero2025
Ya decía yo… otra noticia cansina.
5 K 28
Delay #3 Delay
#2 Cansina para ti, que estás lleno de odio :roll:
3 K 55
meroespectador #1 meroespectador
Odio, odio, odio a Peter Pan

(James T. Garfio).
0 K 7
Enero2025 #5 Enero2025 *
#_3 el odio y el amor es el mismo sentimiento.
Cobarde
0 K 6
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#5 Ve a terapia. o_o o_o
0 K 12
Enero2025 #7 Enero2025
#6 meneame es gratis.
0 K 6

