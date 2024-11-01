¿Qué ocurre cuando ICE te detiene? Una intérprete judicial de Columbia lo descubrió cuando se llevaron a su hermano (ENG)

Durante los últimos 12 años, Daylin Silber ha trabajado como traductora de español e inglés para los tribunales de los condados de Lexington y Richland. Durante el día, veía cómo personas indocumentadas llegaban al tribunal por diversos cargos y eran transferidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), según contó a The Post and Courier a principios de este año. Por la noche, esperaba noticias de su hermano, que llamaba a cobro revertido desde un centro del ICE al otro lado del país.