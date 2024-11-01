edición general
¿Qué ocurre cuando ICE te detiene? Una intérprete judicial de Columbia lo descubrió cuando se llevaron a su hermano (ENG)

¿Qué ocurre cuando ICE te detiene? Una intérprete judicial de Columbia lo descubrió cuando se llevaron a su hermano (ENG)

Durante los últimos 12 años, Daylin Silber ha trabajado como traductora de español e inglés para los tribunales de los condados de Lexington y Richland. Durante el día, veía cómo personas indocumentadas llegaban al tribunal por diversos cargos y eran transferidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), según contó a The Post and Courier a principios de este año. Por la noche, esperaba noticias de su hermano, que llamaba a cobro revertido desde un centro del ICE al otro lado del país.

javibaz #1 javibaz
“Votamos por este tipo. Todos votamos, cada uno de nosotros”, dijo Daylin. “Pero nunca esperábamos que sucediera algo así. Es simplemente inhumano.
Leopardos comecaras al acecho.
tul #2 tul
#1 en unos años los tendremos entre nosotros
Io76 #4 Io76
#2 Y muchos inmigrantes, sobre todo los evangelistas pro sionistas, les habrán votado.
luspagnolu #5 luspagnolu
#2 Los lloros vendrán más tarde.
#7 ernovation
#1 La gente vota por sentimientos, sin escuchar lo que el candidato dice, y mira que Trump hablaba claro.

Cada vez será peor. La capacidad cognitiva de la gente está bajando muy rápidamente.
elGude #3 elGude
Ojala, la verdad. La única manera que los fachapobres tienen de aprender es que son eso, pobres, es que los leopardos les voten la cara. ¿Lo triste? Es que no va a servir de nada.
#6 harverto
La gente cree que, cuando son muchos, no pueden estar equivocados.
