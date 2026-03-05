La OCU señala el E211 en tortillas. La ciencia dice algo más matizado

El conservante E211 aparece en la mejor tortilla de patata envasada según la OCU. El miedo que rodea al benzoato de sodio procede de un estudio de 2007 con siete aditivos mezclados, sin posibilidad de aislar responsabilidades: la EFSA revisó la evidencia y no modificó su evaluación de seguridad. La paradoja: a dosis farmacológicas, el mismo compuesto mejora la función cognitiva en esquizofrenia y Alzheimer. La dosis sigue siendo la clave.