La OCU señala el E211 en tortillas. La ciencia dice algo más matizado

El conservante E211 aparece en la mejor tortilla de patata envasada según la OCU. El miedo que rodea al benzoato de sodio procede de un estudio de 2007 con siete aditivos mezclados, sin posibilidad de aislar responsabilidades: la EFSA revisó la evidencia y no modificó su evaluación de seguridad. La paradoja: a dosis farmacológicas, el mismo compuesto mejora la función cognitiva en esquizofrenia y Alzheimer. La dosis sigue siendo la clave.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
cómo puede ser, si Hacendaño y cía afirman que todo son productos naturales, que es eso de conservantes con la letra E y numeritos detrás? tortillas producidas industrialmente? pero si pone que son como las de toda la vida, las que hacían las abuelas!!! esta gente de OCU qué mentirosa es!! (ironic mode on; la gente lo sabe y sigue metiéndose mierda en el cuerpo porque NO tiene tiempo de cocinar pero sí para pasar 4 horas al día dando por culo con el móvil)
MateriaNegra #2 MateriaNegra
#1 El resumen real: sabemos que los ultraprocesados no son lo mejor, lo hemos sabido desde hace veinte años, y seguimos comprando tortillas industriales porque son baratas, cómodas y están razonablemente buenas. No es ignorancia, es gestión de recursos limitados. El E211 es lo de menos. La pregunta más incómoda es por qué en 2026 cocinar una tortilla decente es un privilegio de tiempo.
#4 DatosOMientes
#2 En general, porque queremos. Queremos gastar nuestro tiempo en otras cosas, y no en cocinar, sobre todo si, como a mí, no te gusta cocinar.
Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante
#4 Posiblemente a tu abuela tampoco le gustaba cocinar. Pero tenía que hacerlo.
#7 DatosOMientes
#6 Correcto. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Es la clave.
#3 DatosOMientes
#1 Muchos aditivos con código EXXX son extractos de plantas u otras materias orgánicas, como el ácido láctico (E270) o el ácido cítrico (E330).
Flogisto #5 Flogisto
Mira si será común el benzoato que no han sido capaces de encontrar una tortilla para hacerle una foto.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
Juanillo, pásale más sobres a la OCU para que le gusten tus tortillas!
